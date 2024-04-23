ضبط أحد الأشخاص بتهمة إدارة كيانين تعليميين وهميين في القاهرة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية") بإدارة كيانين تعليميين وهميين "بدون ترخيص" كائنان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والإحتيال على راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم والترويج عبر "الإنترنت" بأن شركتيه حاصلتين على وكـالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية خلافاً للحقيقة بقصد إستقطابهم والإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.