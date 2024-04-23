«الداخلية» تستجيب لشكوى سير النقل الثقيل في حارات الملاكي بالشروق

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تمّ تداوله على «فيسبوك» بشأن قيام بعض قائدي سيارات «النقل الثقيل» بالسير في الحارات المخصصة للسيارات الملاكي بسرعات عالية على طريق السويس الصحراوي، ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

تبين أنّ الموقع المشار إليه يقع بمنطقة كوبري طلعت مصطفى «بالكيلو 36» منطقة «الشروق 1»، وأنّه لا يوجد به طريق داعم مخصص لسير مركبات النقل في الاتجاهين نظرًا لتعارض جسم كوبري الالتفاف مع الطريق الداعم بالموقع ذاته، ما يدفع سيارات النقل للخروج من الطريق الداعم إلى الطريق الرئيسى والعودة مرة أخرى.

اضطلعت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات مرورية بالطريق المشار إليه أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 98 مخالفة مرورية متنوعة، كما تمّ التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية بطول الطريق المشار إليه.. وجارٍ استمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة.