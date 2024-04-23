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دراما المتحدة

رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

كتب:

محمد عيسى
05:54 م | الثلاثاء 23 أبريل 2024
المستشار حافظ عباس

المستشار حافظ عباس

تقدم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، ولشعب مصر العظيم؛ بمناسبة الذكرى 42 لتحرير أرض سيناء الغالية.

وقال «عباس» في بيان: «ندعو الله أن يرحم شهداءنا الأبرار من أبطال القوات المسلحة والشرطة، الذين جادوا بأرواحهم عن طيب خاطر، وروت دماؤهم الزكية أرض سيناء الحبيبة فداء للوطن، وأن ينعم على مصرنا العزيزة، بالازدهار والرخاء والاستقرار».

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