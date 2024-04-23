رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

تقدم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، ولشعب مصر العظيم؛ بمناسبة الذكرى 42 لتحرير أرض سيناء الغالية.

وقال «عباس» في بيان: «ندعو الله أن يرحم شهداءنا الأبرار من أبطال القوات المسلحة والشرطة، الذين جادوا بأرواحهم عن طيب خاطر، وروت دماؤهم الزكية أرض سيناء الحبيبة فداء للوطن، وأن ينعم على مصرنا العزيزة، بالازدهار والرخاء والاستقرار».