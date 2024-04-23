رئيس «النواب» يهنئ الشعب المصري بذكرى تحرير سيناء وعيد القيامة

هنأ المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشعب المصري بمناسبة حلول عدد من المناسبات الرسمية خلال الأيام المقبلة، منها عيد تحرير سيناء.

وجاء ذلك في برقية رسمية من رئيس المجلس نصت على: «االسادة الأعضاء تحتفل مصر خلال الأيام القليلة القادمة بالعديد من الأعياد والمناسبات الرسمية، منها عيد تحرير سيناء، عيد العمال، عيد القيامة المجيد، وأخيرًا شم النسيم، فباسمكم جميعاً وباسمي، نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصري مسلمين ومسيحيين بمناسبة قرب حلول هذه المناسبات والأعياد الغالية على نفوسنا جميعاً».

وأضاف: «أسأل الله سبحانه وتعالى أن تهل هذه الأعياد والمناسبات على الشعب المصري، بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الخير والرخاء على مصرنا الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي».