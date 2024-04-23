«شعبة الدواجن»: 20 جنيها تراجعا في سعر الفراخ

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن سعر الفراخ البيضاء خلال آخر أيام رمضان في المزرعة كان 93 جنيها، وتصل للمستهلك بـ 102 جنيه، ولكن اليوم الفراخ في المزرعة سعرها 74 جنيها، وتصل للمستهلك بـ83 جنيها، وهذا السعر جيد جدًا بالنسبة للانخفاضات المتوقعة في نهاية رمضان، لافتًا إلى أن النقطة الميتة لأسعار الدواجن ما بين عيدي الفطر والأضحى بسبب قلة الطلب.

أنواع أعلاف الدواجن وانخفاض أسعارها

وأضاف السيد، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن أعلاف الدواجن بها عدة أنواع، فهناك الذرة المحلي والأوكراني والأرجنتيني، وهناك انخفاض كبير في الأسعار الخاصة بالأعلاف، تصل إلى 7 آلاف جنيه في الطن، وهذه الانخفاضات طرأت على أسعار الدواجن باعتبار الأعلاف من المدخلات الرئيسية في صناعة الدواجن.

الفارق في سعر علف الصويا

وأشار إلى أنه من المفترض في الأيام الحالية أن لا يزيد سعر طن علف الصويا أي كان نوعه عن 20 ألف جنيه، ولكن سعر الطن الحالي من 22 إلى 24 ألف في ظل ثبات سعر الصرف، وحديث رئيس الحكومة عن نزول سعر الأعلاف بنسبة 25% واجب التنفيذ لأنه بعد تراجع سعر الدولار إلى 48 جنيها، حدث فارق في سعر كيلو العلف نحو 16 جنيها.