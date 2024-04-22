تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم الاثنين 22-4-2024

حافظت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 22-4-2024 على استقرارها في البورصة، بعد انخفاضها بشكل كبير خلال الأيام الماضية، تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء بخفض الأسعار.

وترصد السطور التالية تفاصيل أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات، بحسب آخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين للمستهلك

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 76 جنيها في بورصة الدواجن، بينما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك النهائي بين 85 و88 جنيها حسب المنطقة والمحل، وهو أقل من المحدد من مجلس الوزراء، وتحديد أقصى سعر لها 85 جنيها في المزارع، نتيجة تراجع الطلب.

وجاءت أسعار الدواجن متراجعة بقيمة 18 جنيها خلال شهر واحد، وهو مبلغ كبير جدا نظرا لمبادرات الدولة لخفض الأسعار.

سعر الفراخ البلدي اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم 105 جنيهات تسليم أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلكين بسعر يتراوح بين 110 و120 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الدواجن «الساسو» الحمراء اليوم الاثنين 22-4-2024 بـ88 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع بمبلغ يتراوح بين 95 إلى 100 جنيها للكيلو.

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم

واستقرت أسعار مصنعات الدواجن، ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و240 جنيهًا، أمّا سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 200 و220 جنيها، والأوراك بين 90 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيهًا، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.