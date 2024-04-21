رئيس شعبة الدواجن: 20 جنيها تراجعا في أسعار الفراخ بالأسوق المحلية

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت تراجعا كبيرا في أعقاب عيد الفطر المبارك، وخاصة بعد الإعلان عن مبادرة خفض الأسعار من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى الإفراجات الجمركية عن البضائع، خاصة الأعلاف، والتي كان لها مفعول السحر في تراجع الأسعار، مضيفا أن أسعار الدواجن سجلت انخفاضا منذ العيد وحتى الآن اقترب من 20 جنيها.

تراجع في سعر كرتونة البيض

وأكد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن السوق الصري يشهد حالة من الركود في عملية البيع والشراء، في أعقاب عيد الفطر المبارك، وبالتالي انعكس ذلك على الأسعار، مشيرا إلى أن أسعار البيض سوف تشهد تراجعا في الفترة المقبلة لأنه ما زال التحرك السعري للبيض في نطاق محدود، ومن المفترض أن يصبح سعر الكرتونة ما بين 140 و145 كي يشعر المواطن بانخفاض ملحوظ في السعر.

سعر الكتكوت في الوقت الحالي

وأضاف «السيد» أن سعر الكتكوت في الوقت الحالي مبالغ فيه، وأن السعر الحقيقي للكتكوت من المفترض أن يكون 15 جنيها، مطالبا بتدخل الدولة لحل هذ الأزمة، مؤكدا على أن يكون لقطاع الإنتاج الحيواني دور في حل الأزمة.

أسعار الدواجن اليوم

وشهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 21 أبريل 2024، في الأسواق والمحال التجارية تراجعا ملحوظا، حيث يتراوح سعر الفراخ البلدي من 125 إلى 130 جنيهًا للكيلو.

- سعر الدواجن الساسو يتراوح من 95 إلى 100 جنيه للكيلو.

- سعر أمهات الدواجن، بلغ 75 جنيهًا في المزرعة، ليصل للمستهلك بـ80 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو الدواجن البيضاء، يتراوح بين 74 و75 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى 95 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

- سعر الأوراك يتراوح من 85 إلى 100 جنيه للكيلو.

- تبدأ سعر الصدور بالعظم، من 130 جنيهًا للكيلو.

- سعر الأجنحة يتراوح من 55 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- سعر الهياكل يتراوح من 40 إلى 55 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

- سعر كرتونة البيض الأحمر بلغ 160 جنيهًا في المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح من 165 إلى 180 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض الأبيض، بلغ 160 جنيهًا، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح من 165 إلى 170 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض البلدي بلغ نحو 185 جنيهًا للمستهلك.