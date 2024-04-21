أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم.. انخفاض ملحوظ

تراجع ملحوظ شهدته أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأحد 21-4-2024، إذ تراجع سعر الكيلو، تزامنا مع مساعي الحكومة تجاه خفض الأسعار في الأسواق.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن وفي الأسواق والمحال التجارية، بحسب ما أفادت به التحديثات المعلنة من جانب البورصة العامة للدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 75 جنيهًا في البورصة، مقابل 78 جنيها أمس، فيما تراوح سعر الكيلو للمستهلك النهائي بين 80 و85 جنيها، حسب المنطقة.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم 100 جنيه، تسليم أرض المزرعة، مقابل 119 جنيها أمس، فيما تصل للمستهلكين بسعر يتراوح بين 110 و120 جنيهًا للكيلو، مقارنة بـ 125 و130 جنيها أمس.

سجلت سعر الدواجن «الساسو» الحمراء اليوم 88 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع بين 95 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم

وتراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و240 جنيهًا، أمّا سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 200 و220 جنيها، والأوراك بين 90 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة.