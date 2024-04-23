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دراما المتحدة

خبير سياسي يؤكد أهمية التحذيرات المصرية من اتساع رقعة الصراع في المنطقة

كتب:

منى صلاح
09:59 م | الثلاثاء 23 أبريل 2024
الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية

الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إنَّ القيادة السياسية المصرية كانت أول من حذر في السابع من أكتوبر من تداعيات هذا العدوان الإسرائيلي على سكان قطاع غزة، والتأكيد على منع تصعيد هذا العدوان هو السبيل الوحيد لحماية هذه المنطقة وضمان استقرارها.

وأضاف «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»: «اتساع رقعة الصراع من شأنه أن يضع المنطقة ككل على صفيح ساخن، ونحن نعاني الآن من عدم الاستماع للرؤية المصرية وتحذيرات مصر».

وتابع: «الأطراف المختلفة تحاول استثمار ما يحدث في غزة لتحقيق مصالح ضيقة مرتبطة به، سواء من جانب إيران التي تنتظر الآن قبض الأثمان سواء في صورة تسهيلات البرنامج النووي الإيراني أو الكف عن وضعها قيد العقوبات الاقتصادية، فيما تحاول دولة الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل استعادة حالة الاصطفاف الغربي بعد أن كانت انفضت بعض الشيء».

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