مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا تتحمل مسؤولية عدوان إسرائيل على شعبنا

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إنّ كل يوم يمر على حرب غزة، نتأكد أن إسرائيل ترمي من وراء عدوانها إلى استمرار الحرب، فليس هناك أي أهداف سوى استمرارها، لافتا إلى أننا أمام مذبحة ينفذها الاحتلال، تستهدف الكل الفلسطيني، البشر والحجر والشجر والتاريخ.

إسرائيل تسعى لتنفيذ جريمة حرب جديدة في رفح الفلسطينية

أضاف خلال مداخلة هاتفية بنشرة الأخبار المُذاعة على قناة «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامية نهى درويش، أنّ المذبحة وحرب الإبادة يُراد منها تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وتصفية القضية، مواصلًا: «لذلك لا نستغرب من أن إسرائيل تريد أن تُنفذ مذبحة جديدة برفح الفلسطينية واجتياحها، لأن الهدف هنا إراقة مزيد من دماء الشعب الفلسطيني لتحقيق ذات الهدف وهو أرض بلا شعب وشعب بلا أرض».

أمريكا منحت الضوء الأخضر لإسرائيل وتحميها

وتابع: «نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن بدء العدوان واستمراره، فأمريكا أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ هذه المذبحة ولا زالت، بجانب أنها تحمي الكيان الإسرائيلي من المُلاحقة الدولية والمحاسبة في مجلس الأمن من خلال استخدامها الفيتو 3 مرات لمنع إيقاف حرب الإبادة الجماعية، فهي التي تمد إسرائيل بكل مُتطلبات العدوان».