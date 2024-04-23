الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وفدا بارزا من الحكومة الماليزية

استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وفدًا بارزًا من الحكومة الماليزية برئاسة الداتو سيد محمد بكري مدير المعهد الماليزي للدبلوماسية والعلاقات الخارجية، والوفد المرافق له من السفارة الماليزية بالقاهرة؛ وعلى رأسهم رافيدا عبد العزيز القائمة بأعمال السفير الماليزي في مصر.

جاءت الزيارة في ضوء رغبة الجانب الماليزي للتعرف على الدور الحيوي الذي تقوم به الأكاديمية محليًا وإقليميًا لرفع كفاءة رأس المال البشري، وآليات تنفيذ الأنشطة المتعلقة به؛ والنظر إلى سبل الاستفادة منها في السياق الماليزي.