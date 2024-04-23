ضياء رشوان: لا أحد في العالم يدعم اجتياح رفح الفلسطينية.. وإسرائيل لم تحقق شيئا

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه لم يسمع أو يقرأ عن دولة واحدة في العالم أو مؤسسة إقليمية أو دولية في الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة إلا وترفض اجتياح رفح الفلسطينية، ولا يوجد أحد في العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، التي كررت هذا المعنى عدة مرات على لسان رئيسها ووزير خارجيتها ولسان المسؤولين الكبار فيها يدعم الاجتياح.

وأضاف «رشوان»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الموقف الإسرائيلي في ظنه هو بحث عن نصر زائف، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بعد صحوة موت أتت مع الاشتباك مع إيران، عادت الأمور إلى طبيعتها وحقيقتها أن هناك حالة من حالات الإبادة الجماعية تتم في قطاع غزة.

ولفت رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، أن إسرائيل لم تحقق شيئا، وتبحث عن أي انتصار وهمي تقدمه للشعب الإسرائيلي ويفلتون منه من محاكمة مؤكدة بعد إسكات المدافع، مشير إلى أن الترويع لاجتياح رفح الفلسطينية يهدف إلى الضغط لمائدة المفاوضات الجارية حول وقف إطلاق النار.