ضياء رشوان: مصر ناجحة في سياستها الخارجية وعلاقتنا استراتيجية مع أوروبا وأمريكا

قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني، إنه لا يوجد ما يسمى بالمؤامرة الكبرى ضدنا، مشددًا على أن مصر ناجحة في سياستها الخارجية، فمصر لديها علاقات شراكة استراتيجية مع روسيا وأمريكا وعلاقات وطيدة مع أوروبا والصين، وهذا التنوع يبطل نظرية المؤامرة الكبرى.

وأضاف «رشوان»، خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي: «لا يوجد شيء اسمه العالم ضدنا بمجرد أننا مختلفون عنه، والعالم لا يعرف إلا مصالحه».

وتابع الكاتب الصحفي: «ما يحدث في عصرنا الحالي مختلف تماما عما كان يحدث في فترة الاحتلال، فالعصر الحالي به لغة المصالح وما يستفيده كل طرف، والثابت والمؤكد أن حجم علاقات مصر الخارجية في السنوات العشرة الماضية على صعيد التنوع هو الأكبر والأكثر في تاريخ مصر، وهذا الأمر مفروغ منه دراسيا، فمصر مرتبطة بكل مراكز القوة الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية وصنع القرار في العالم وبعلاقات وثيقة مع كل منها».