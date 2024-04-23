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دراما المتحدة

خبير سياسي: مصر لديها ثوابت تجاه القضية الفلسطينية أبرزها رفض التهجير

كتب:

منى صلاح
10:34 م | الثلاثاء 23 أبريل 2024
أهالي غزة- ارشيفية

أهالي غزة- ارشيفية

أبرز الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، جهود الدبلوماسية المصرية في التوصل لوقف إطلاق النار وإقرار هدنة إنسانية في غزة، قائلاً: «مصر لها دور هام ومؤثر في هذه الأزمة ومنذ بدايتها وعلى مختلف المستويات سواء الإنساني أو القانوني أو السياسي أو الدبلوماسي».

وتابع «بدر الدين»، خلال المداخلة الهاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»: «مصر دوماً ما تؤكد على ثوابت موقفها تجاه القضية الفلسطينية مثل رفضها تهجير الفلسطينيين والإفراج عن الأسرى وتبادلهم وإدخال المساعدات الإنسانية والطبي لأهالي القطاع المحاصر والمفروض عليه سياسة التجويع، بصورة كافية».

وأكد أستاذ العلوم السياسية: «تجويع قطاع غزة يعد أحد صور جرائم الحرب، وحصار 2,5 مليون فلسطيني بالقطاع مفروض عليهم سياسة التجويع وسط قصف إسرائيلي مستمر للمدنيين العزل والقصف طال كل شيء، سواء مدارس أو مستشفيات أو حتى دور العبادة وحتى الموظفين الدوليين والصحفيين والإعلاميين.. الكل تعرض لهذه الأخطار التي تهدد أهم حق من حقوق الإنسان وهو حق الحياة».

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