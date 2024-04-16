انكماش وديون.. اقتصاد إسرائيل يسجل خسائر شديدة في ظل استمرار حرب غزة

مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تأثر اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعدما أعلن المكتب المركزي للإحصاء انكماش الاقتصاد في آخر 3 أشهر وتأثره بشكل مباشر بخسائر الحرب، فضلا عن ارتفاع نسبة ديون دولة الاحتلال لعدم وجود توازن بين الإنتاج والاستهلاك.

تراجع اقتصاد إسرائيل

وذكر التقرير الصادر عن شبكة «سي إن بي سي»، أن الاقتصاد الإسرائيلي سجل انكماشا بنسبة 21% في الربع الأخير على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث، وكان تقدير الانخفاض بحسب البيانات الرسمية 19.4% ثم تم التعديل ليصبح 20.7%، وهي النسبة الأقرب للحقيقة.

أرقام في إسرائيل بعد 7 أشهر من الحرب

وتسببت الحرب التي تقوم بها إسرائيل ضد غزة في انخفاض صادرات إسرائيل بنسبة 22.5%، وهبوط الإنفاق الخاص بنسبة 26.9%، وبنسبة 67.9% في الاستثمار في الأصول الثابتة، وبنسبة 42.4% في الواردات، في الوقت الذي زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 83% في محاولة لتقليل الخسائر التي نتجت عن ذهاب عدد كبير من العمال «جنود احتياط» إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل الحرب، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 2.7% في مارس بعد أن كان 2.5% في فبراير.

زيادة ديون إسرائيل

في الوقت نفسه، قالت وزارة المالية الإسرائيلية، إن الحرب على قطاع غزة أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى الضعفين في العام الماضي، وكشفت الوزارة في تقرير إن إسرائيل سجلت ديونا بلغت 43 مليار دولار في عام 2023 من بينها 21 مليار و600 مليون دولار منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي حيث اقترضت إسرائيل 16 مليار و800 مليون دولار في عام 2022 بأكمله.