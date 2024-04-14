أستاذ علوم سياسية: مصر حذرت كثيرا من تأزم الوضع الإقليمي بسبب حرب غزة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ علوم سياسية، في قراءة له للمشهد والوضع بالشرق الأوسط بعد الضربة الإيرانية لتل أبيب، واشتعال الوضع: «في ضوء التصعيد الأخير الذي حذرت منه الدولة المصرية من اللحظة الأولى لحرب غزة، بالتأكيد هذه السيناريوهات كانت متوقعة وإسرائيل الفائز الأكبر من العملية الإيرانية».

التصعيد كان متوقعا على خلفية حرب غزة

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»: «تصعيد القوة سواء المحسوبة والمنضبطة أو غير المنضبطة، كان متوقعا على خلفية أزمة غزة، وفي تقديري مصر حذرت في بيان وزارة الخارجية من تبعات حرب غزة، التي تعد العنوان الرئيسي للتوتر في الإقليم».

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «لطالما حذرت مصر أنه دون حل القضية الفلسطينية وإقامة دولة للفلسطينيين فلن يهدأ الإقليم أو يستقر، وذلك من خلال توجيهات الرئيس السيسي وتصريحات المسؤولين المصريين في هذا الإطار ولكن لم يستمع أحد إلى الموقف المصري ومجهوداتها الكبيرة المبذولة لأجل القضية وهي عنوان كافة الإشكاليات التي تحدث الآن في الإقليم».

التدخلات الإقليمية عطلت التوصل إلى حلول للقضية الفلسطينية

وأكد أنَّ التدخلات الإقليمية عطلت التوصل إلى حلول للقضية الفلسطينية في مراحل معينة من الصراع، بخلاف الموقف المصري الذي شخص الأمر بصورة كبيرة ووضع العالم والمجتمع الدولي أمام مسؤولياته وفي النهاية نتحدث عن حقوق للشعب الفلسطيني ومقاربة حل الدولتين ومسؤولية الدول الكبرى وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بصفة مستمرة إلى قطاع غزة.