ضابط سابق بالجيش الأمريكي: حكومتنا بلا قلب وضمير أمام إبادة غزة

قالت آن رايت، ناشطة سلام وضابطة سابقة بالجيش الأمريكي، إن ما يحدث من قبل حكومة أمريكا تجاه الطلاب الداعمين للفلسطينيين هو شيء غريب وخارج عن المألوف، فطلاب الولايات المتحدة دائمًا كانوا متحدين مع الشعب الفلسطيني ولن يستسلموا أبدًا أمام عجز حكومتهم.

إبادة جماعية في غزة

وأوضحت رايت، خلال حوارها عبر زووم، مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج مساء دي إم سي، المُذاع عبر شاشة دي إم سي، أن ما يحدث في قطاع غزة هو مجزرة وإبادة جماعية وهناك عشرات الآلاف يعانون المجاعة، وطلاب أمريكا أبطال ويحاولون بكل ضميرهم أن يحركوا الحكومة الأمريكية التي لا تمتلك القلب أو الضمير.

اتهامات معاداة السامية

وأشارت إلى أن أي أحد ينتقد حكومة إسرائيل يتهم بمعاداة السامية والإعلام الإسرائيلي دائمًا ما يتهم أي شخص بأنه معادي للسامية، مشددة على أن ما يحدث في قطاع غزة من قبل إسرائيل هو سلوك إجرامي وجريمة وهي تنتقد ذلك، ولابد أن نندد هذا التحرك الإسرائيلي من إبادة للشعب الفلسطيني.