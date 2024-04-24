حزب المصريين: موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت.. واجتياح رفح الفلسطينية مرفوض

استنكر المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، ادعاء إسرائيل بأنّ مصر تداولت مع الجانب الإسرائيلي خطط اجتياح رفح الفلسطينية، مؤكدا أنّ الموقف المصري ثابت ومعلن بالرفض التام للاجتياح الذي سيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع، تضاف إلى ما عانى منه الفلسطينيون في غزة خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي الدموي.

وقال أبو العطا في بيان، إنّ مصر كانت ولا زالت وستظل حجر الزاوية لوقف أهداف إسرائيل الساعية إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، من تهجير الفلسطينيين وعدم إهدار كفاح الشعب الشقيق في صموده على أرضه، موضحا أنّ موقف القيادة السياسية منذ بداية الحرب على غزة وحتى الآن ثابت ويتمثل في رفض مطلق لتهجير الفلسطينيين.

وأضاف رئيس حزب المصريين، أنّ تحركات القيادة السياسية المصرية على الصعيدين الدولي والإقليمي كانت واضحة وصريحة منذ بداية العدوان على غزة، عبر دعوتها لمؤتمر السلام واللقاءات مع الرؤساء وممثلي معظم الدول الغربية، بهدف الوقف الفوري لإطلاق النار، مؤكدا أنّ مصر كان لها أثر كبير ناتج عن لقاءات القمة العربية مع زعماء قطر والبحرين والأردن والاتصالات مع باقي الدول، والتي كان لها بالغ الأثر في توحيد الصف العربي ورفض تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح أنّ دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء دون المساس بالأمن القومي المصري لم يتوقف من خلال التنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف المجازر الإسرائيلية بحق الأشقاء في القطاع، علاوة على المساعي المستمرة لتمرير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث لم تنقطع قوافل الإغاثة العابرة إلى القطاع، فضلا عن دور مصر بالمحافل الدولية وموقفها التاريخي لرفض التهجير القسري، وملاحقة المدنيين للنزوح من أراضيهم.

وأكد أنّ القيادة السياسية تضع القضية الفلسطينية دائما على رأس أولوياتها، وتسعى بشتى الطرق للوصول إلى حل عادل وشامل يحفظ حقوق الفلسطينيين، مع السعي الدائم نحو إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا أنّ الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا لا يألون جهدًا في تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في الوطن العربي، مثمّنا جهود القيادة السياسية الرشيدة في وصول القوافل والمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق منذ بدء الأزمة.

ونوه بأنّ الرئيس السيسي حريص على استقرار وأمن المنطقة، ويكثف جهوده واتصالاته مع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منحنى خطير من عدم استقرار الشرق الأوسط وسلامة شعوب المنطقة، مؤكدا أنّه يجب تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، لا سيما وأنّه الحل الأمثل لإعادة الاستقرار للمنطقة دون نزاعات أو خلافات تهدد حياة المدنيين.