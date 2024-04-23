ضياء رشوان: مصر حذرت كثيرا من عواقب اجتياح رفح الفلسطينية

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه تم تداول ادعاءات في إحدى الصحف الأمريكية الكبرى، وأخذ عنها عدد من وسائل الإعلام الأخرى، زعمت أن هناك مباحثات دبلوماسية بين مصر والجانب الإسرائيلي على الاطلاع على الخطط الإسرائيلية لاجتياح رفح الفلسطينية، وهذا يحمل ضمنا بأن مصر موافقة على الفعل، بل ومشاركة إسرائيل خططها.

موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية

وأضاف رشوان، خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، أن الهيئة العامة للاستعلامات أوضحت في بيان لها، أن هذا منافٍ تمامًا للموقف المصري الثابت في هذا الموضوع.

مصر حذرت من التدمير الشامل في غزة

ولفت إلى أن مصر لم تقف فقط عند التلويح بالتحذير والتنبيه بمدى الخسائر والأضرار التي تتحقق فوريًا بهذا الاجتياح لمنطقة بها قرابة نصف سكان غزة، بل حذرت على لسان رئيس الجمهورية من التدمير الشامل الذي يحدث بغزة، على الأقل 3 مرات في مناسبات، ولقاءات مع مسؤولين كبار من كل العالم؛ أبرزها لقاء الرئيس السيسي مع 5 من قيادات الاتحاد الأوروبي لما له من عواقب وخيمة وكارثية على المنطقة.