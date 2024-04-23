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دراما المتحدة

أسقفية الخدمات تشارك في القافلة السابعة لإغاثة غزة

كتب:

مريم شريف
08:20 م | الثلاثاء 23 أبريل 2024
مساعدات لأهل غزة

مساعدات لأهل غزة

شارك الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات وفريق خدام وخادمات أسقفية الخدمات، وللمرة الثانية، في إعداد وتجهيز محتويات شاحنة مساعدات إلى أهالينا في غزة، وذلك ضمن أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وهذه هي القافلة السابعة من قوافل «مسافة السكة لأهالينا في غزة» التي يرسلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى الشعب الفلسطيني.

وتحوي المساعدات التي قدمتها أسقفية الخدمات أغطية ومراتب وملابس للأطفال وغيرها من المستلزمات، التي قدمها أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الفترة الأخيرة، وتم تجميعها في مخازن الأسقفية بمدينة نصر بالقاهرة.

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بقلم مريم شريف