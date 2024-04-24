ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة؟

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يقول: «ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟»، موضحة أن سجود التلاوة، هو الذي يأتي عند تلاوة آيةٍ من آيات السجود في القرآن، وهو مشروعٌ باتفاقِ الفقهاءِ.

وأضافت، أن الأصل في ذلكَ: قولُه تعالى: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا * وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾.

مشروعية السجود في أوقات النهي عن الصلاة

استشهدت دار الإفتاء بما قاله العلامة الزمخشري في «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل»: «فإذا تُلِىَ عليهم خرّوا سجدًا، وسبحوا الله؛ تعظيمًا لأمرهِ، ولإنجازه ما وعد في الكتبِ المنزلةِ، وبشَّرَ بِهِ من بعثةِ محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وإنزالِ القرآنِ عليهِ، وهو المرادُ بالوعدِ في قوله ﴿إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولًا﴾، ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً﴾ أي يَزِيدُهُم القرآنُ لينَ قلبٍ ورطوبةَ عينٍ».

وأكدت ما رواه البخاري في صحيحه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا السورة، فيها السجدة فيَسْجُد ونَسْجُد، حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته»، مشيرة إلى ما قال العلامة الصنعاني في «سبل السلام»: «الحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة، وقد أجمع على ذلك العلماء».

الأوقات المنهي عن الصلاةِ فيها

وأوضحت دار الإفتاء أن المراد بالأوقات المنهي عن الصلاةِ فيها، أي: الأوقات التي يُمْنَع الصلاة فيها، على تفصيلٍ بين الفقهاء في عَدِّها، ومدى المنع هل هو للتحريم أو للكراهة؟، لافتة إلى اختلاف الفقهاء في حكم سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ فذهب الشافعية، والحنابلةُ في روايةٍ إلى أنَّ سجود التلاوة في أوقات النهي جائزٌ بلا كراهةٍ؛ سواء كان سببه مُتقدِّم على الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، أو مقارِن لها، ووافقهم الحنفيةُ في ذلك إذا تلا القارئُ آيةَ السجدةِ في وقت الكراهة، وكذا المالكيةُ إذا سجدَ القارئُ بعدَ صلاةِ الفجرِ قبل الإسفار، أو بعدَ العصرِ قبل اصفرارِ الشمس.

واختتمت بناءً على ذلك: فإنَّ سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائزٌ، ولا كراهةَ فيه.