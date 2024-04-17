دار الإفتاء توضح حكم إجراء عمليات لتجميل الأنف: جائز بشرط واحد (فيديو)

ذكرت دار الإفتاء المصرية، حكم إجراء إجراء عمليات لتجميل الأنف، مؤكّدة أنّه لا مانع شرعًا من إجراء عمليات تصغير الأنف؛ إذا كان حجم الأنف غير طبيعي ويتأذى الشخص منه نفسيًّا؛ لأن ذلك من قبيل العلاج وليس من باب التجميل.

شرط جواز عمليات تجميل الأنف

ولفتت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، إلى أنّه من المقرر شرعًا أنَّه لا يجوز للإنسان تغيير شيء من خلقته التي خلقه الله عليها التماسًا للحسن، ولكن يجوز شرعًا إجراء عمليات التجميل في الحالات التي يكون فيها الأنف كبيرًا بصورة غير طبيعية، بحيث يكون القصد من العملية إعادة الأنف إلى الحجم الطبيعي الذي خلقه الله عليه لعامة الناس.

شرط جواز إجراء عمليات لتجميل الأنف

وتابعت الإفتاء: «أما تصغيره بقصد الجمال فهذا تغيير لخلق الله تعالى ولا يجوز، وبناءً على ما سبق، فإنّه لا مانع شرعًا من إجراء عمليات تصغير الأنف، إذا كان حجم الأنف غير طبيعي ويتأذى الشخص منه نفسيًّا؛ لأن ذلك من قبيل العلاج وليس من باب التجميل».