استشاري نفسي: 30% من الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد لديهم ذكاء حاد

قال الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، إنَّ اضطراب طيف التوحد هو اضطراب في النمو الارتقائي للطفل، إذ أنَّ الطفل لا يظهر أي استجابات اجتماعية أو انفعالية ولديه ضعف بمهارات التواصل الاجتماعي.

الفرق بين اضطراب طيف التوحد وبين الضعف العقلي

وكشف «هندي» في حوار عبر تطبيق « زووم » ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الكثير من الأفراد يكون لديهم خلط بين اضطراب طيف التوحد وبين الضعف العقلي، خاصة مع عدم معرفتهم أنَّ ما يقرب من نسبة 30 % من الأطفال المصابين بالتوحد لديهم نسبة عالية من الذكاء تصل إلى الذكاء الحاد.

الاكتشاف المبكر

وأوضح أنَّ الاكتشاف المبكر من الآباء لأبنائهم بأنهم مصابون باضطراب طيف التوحد تمكّنهم من تنمية مهارات أبنائهم الاجتماعية، إضافة لتنميتهم ذكاء أطفالهم لكي يكون هؤلاء الأطفال مبتكرين بمجال أو أكثر من مجال.

وأشار إلى أنَّ المتخصصين يمكنهم اكتشاف طيف التوحد لدى الطفل من عمر شهرين من خلال ملاحظة مدى الاستجابة البصرية للأطفال في هذا العمر المبكر، ويمكن استخدام سلسلة للمفاتيح ومحاولة جذب انتباه الرضيع ومراقبة رد فعله لاكتشاف سمات طيف التوحد لديه.