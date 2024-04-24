«الجنة تحت أقدام الأمهات».. الإفتاء تحسم الجدل حول الحديث

تبجيل الأم واحترامها من القيم الأساسية في الإسلام، ورسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنا معالم الوفاء والتقدير للأمهات، ورغم ذلك؛ دائما ما يتسائل الكثيرون عن صحة حديث «الجنة تحت أقدام الأمهات» وهو ما أوضحته دار الإفتاء.

وأجابت الإفتاء على سؤال عبر موقعها الرسمي بخصوص صحة قول النبي: «الجنة تحت أقدام الأمهات»، حيث أكدت أن هذا الحديث رغم ضعف السند الذي يرويه إلا أنه يحمل معنىً عظيماً لتبجيل الأمهات وإعطائهن الاحترام والعناية الواجبة.

وفي توضيحها، أكدت الدار على أهمية احترام وإكرام الأمهات، وحثت على التواضع والانقياد لأوامرهن كونها سبيل للوصول إلى الجنة، ولتوضيح هذا الأمر أكثر، أوردت الدار حديثاً آخر يؤكد على أهمية احترام الأمهات، وذلك من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فالزمها؛ فإن الجنة تحت رجلها»، كما أكدت الإفتاء على ضرورة تقدير الأمهات واحترامهن، وأنه جزء لا يتجزأ من الإسلام والطريق إلى الخير والبركة في الدنيا والآخرة.