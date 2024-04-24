10 معلومات عن ميناء غزة المؤقت.. تنتهي أمريكا من بنائه خلال أيام

أفادت شبكة سي إن إن، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حصلت على اتفاق مع وكالة رئيسية تابعة للأمم المتحدة، من أجل توزيع المساعدات عبر ميناء غزة المؤقت الذي يبنيه الجيش الأمريكي قبالة ساحل غزة، والمتوقع تدشينه في أوائل الشهر المقبل.

أبرز المعلومات عن ميناء غزة المؤقت

1- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ميناء غزة المؤقت خلال إحد خطاباته مؤخرا.

2- بدأ الجيش الأمريكي في بناءه كرصيف بحري مؤقت أمام سواحل غزة.

3- يمكنه استقبال سفن تحمل شحنات كبيرة من الغذاء والدواء ومياه الشرب.

4- أفاد «البنتاجون» في بيان سابق أن مدة إنشاء الرصيف، قد تصل إلى 60 يوما.

5- يعمل على بنائه 1000 جندي يعملون في البحر وليس على أرض غزة.

6- يساعد على توصيل نحو مليوني وجبة يومياً إلى غزة.

7- فرقة النقل السابعة، بميناء لانجلي يوستيس في فرجينيا جهزت المعدات اللازمة لبنائه.

8- الميناء المؤقت يتكون من كتل معدن طول الواحدة منها نحو 12 متراً تركب بجوار بعضها.

9- من المقرر أن يبلغ طوله نحو 550 متراً.

10- يتم بناء ميناء غزة المؤقت بعيداً عن الشاطئ، حتى تتمكن السفن الكبيرة من تفريغ حمولتها منه ومن ثم نقلها إلى الشاطئ بزوارق حربية أصغر.

منظمة أممية توافق على العمل مع الولايات المتحدة بعد جهود دبلوماسية

وكانت منظمة الأمم المتحدة أكدت أن برنامج الأغذية العالمي، سيدعم توزيع المساعدات من ميناء غزة المؤقت، بعد أسابيع من المشاحنات الدبلوماسية انتهت بموافقة الأمم المتحدة على العمل مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين لتكوين طريق إضافي لوصول الإغاثات إلى غزة.