البنتاجون: ميناء غزة المؤقت قد يحتاج 1000 جندي أمريكي

علقت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» على الاستعدداد لإنشاء ميناء غزة المؤقت، قائلة: «لن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض في قطاع غزة»، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأشار البنتاجون إلى أنه من المرجح أن يحتاج ميناء غزة المؤقت لـ1000 جندي أمريكي.

ولفت إلى أن التخطيط لميناء غزة المؤقت وتنفيذه سيستغرق عدة أسابيع، متابعا: «نأمل في نهاية المطاف تقديم مليوني وجبة لمواطني غزة يوميا».