دولة عربية تقرر إطلاق اسم «غزة» على 24 مسجدا بجميع ولاياتها

أصدر وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي، اليوم قرارا بإطلاق اسم «غزة» على جامع في كل ولاية بالجمهورية التونسية، مرفقا قراره بأسماء المساجد التي سيتم تغيير اسمها، وذلك في إطار مواصلة المبادرات التي اتّخذتها الوزارة لمساندة الحقّ الفلسطيني، وأيضا تخليد بطولات أهالى غزّة.

القرار شمل تغيير أسماء 24 مسجدا

وأوضحت الوزارة في بيانها أن القرار شمل تغيير أسماء 24 مسجدا في كل ولاية، كما كلف الولاة والمدير العام للمعالم الدينية والمدير العام للإطارات المسجدية في كل ولاية في تونس، بتنفيذ القرار كل منهم وفقا لاختصاصه.

وأعلن الشائبي في 30 مارس الماضي إطلاق اسم «غزة» على جامع الصفاء بمنطقة حمام الشط من ولاية بن عروس، ضمن إحياء ذكرى «يوم الأرض الفلسطيني»، وذلك ضمن إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني وتخليدا لشهداء غارة حمام الشط «تونس» 1 اكتوبر 1985.