«الصحفيين» تتبنى مطالب الزملاء الفلسطينيين في يوم الأرض.. «أخوة بالدم والعروبة»

أعرب مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه أمس الخميس، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن تبنيه للمطالب التي أرسلها الزملاء الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة لنقابة الصحفيين المصرية بمناسبة ذكرى يوم الأرض الفلسطيني الموافق 30 مارس، ومرور 6 أشهر على حرب الإبادة والتجويع، التي يمارسها العدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني بمختلف طوائفه.

رسالة الصحفيين الفلسطينيين

وكان مجلس نقابة الصحفيين المصريين قد تلقى رسالة حملها عدد من الصحفيين الفلسطينيين، الذين شاركوا في الإفطار السنوي للنقابة، الذي تواكب مع العيد الثالث والثمانين لتأسيس النقابة المصرية، والذكرى الثامنة والأربعين ليوم الأرض الفلسطيني، وقرر المجلس خلال اجتماعه أمس تبني كل ما ورد فيها من مطالب.

وشارك أكثر من 30 زميلا صحفيا فلسطينيا في اليوم التضامني، الذي عقدته النقابة بمناسبة يوم الأرض، ووجه الزملاء المشاركين في المؤتمر واليوم التضامني الشكر للدولة المصرية على دعمها للقضية الفلسطينية، وتسهيل دخولهم إلى مصر وعلاج المصابين منهم، ودعوا أجهزة الدولة المصرية لتكثيف الجهود لتسهيل نقل وعلاج الصحفيات والصحفيين الجرحى أو المصابين بأمراض مستعصية، والمساعدة في علاج عائلاتهم، وتسهيل الدخول، وتسجيل واستيعاب أبناء الصحفيين المقيدين في المدارس والجامعات المصرية، وكذلك تسهيل تجديد إقامة الصحفيين، الذين تم استقبالهم وأسرهم.

وأكد مجلس نقابة الصحفيين، أنه إذ يثمن جهود الدولة المصرية في تسهيل دخول عدد من الزملاء المصابين لتلقي العلاج بمصر، وبعضهم شارك في المؤتمر التضامني بمناسبة يوم الأرض، فإنه يدعوها لتبني المطالب الواردة في رسالة الزملاء، وكذلك المساعدة في تسريع نقل عشرات الصحفيين المصابين، الذين تقدموا بطلبات خلال الفترة الأخيرة للعبور عبر معبر رفح لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وشدد مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه على تبنيه لكل المطالب، التي رفعها الزملاء الصحفيون في غزة موجها التحية للشعب الفلسطيني، وصموده الأسطوري ولأكثر من 33 ألف شهيد فلسطيني ارتقوا خلال 6 أشهر من العدوان الصهيوني النازي على الشعب الفلسطيني بينهم ما يقرب من 140 شهيدا من الصحفيين، قدموا المثل والقدوة في قدرة الصحافة الحرة على التعبير عن آمال وطموحات الشعوب والانتصار للأوطان.

الصحفي المصري والفلسطيني أخوة

وأكد المجلس أنه بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق كل ما ورد في رسالة الزملاء بغزة، ومنحهم كل المزايا والخدمات، التي يتمتع بها الصحفي المصري على اعتبار أن الصحفيين المصري والفلسطيني إخوة في الدم والعروبة، والإنسانية.

كما قرر المجلس تكثيف الجهود لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحاكم الجنائية الدولية، مطالبا بضرورة التحرك الفعلي لوقف هذا العدوان الوحشي وحرب الإبادة والتجويع، التي يمارسها جيش الاحتلال ضد أهلنا في فلسطين، وطالب المجلس جميع الجهات المعنية، وكذلك الزملاء الصحفيون للمساعدة في تحقيق هذه المطالب الواردة في الرسالة.