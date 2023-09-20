انقطاع الكهرباء عن معظم أنحاء تونس.. «السر في حريق محدود»

ليلة مظلمة عاشها التونسيون مساء أمس الثلاثاء بسبب انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء تونس، وأوضحت وزارة الداخلية التونسية، أن الوضع الأمني مستقر، والعمل لا يزال مستمرا للحفاظ على الأمن العام، والسهر على حماية المواطنين والممتلكات العمومية والخاصة، وفق ما نشر وكالة الأنباء التونسية.

انقطاع الكهرباء في تونس

وأصدرت وزارة الداخلية التونسية بيانًا رسميًا صباح اليوم، تعلن فيه توجه وزير الداخلية كمال الفقي إلى المجمع الكهربائي «برادس» للوقوف على أسباب هذا العطل، الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء في تونس.

وأوضح البيان الرسمي، أن انقطاع الكهرباء في عدد من مناطق جمهورية تونس كان في الساعة الثانية صباح اليوم، والوضع الأمني مستقر وتواصل وحداتها الأمنية المحافظة على الأمن العام.

وقالت إذاعة موزاييك إف إم التونسية، إن الوحدات الأمنية والحماية المدنية، والفرق الفنية للشركة التونسية للكهرباء والغاز تتواجد في مكان محطة إنتاج الكهرباء برادس لاستكشاف السبب الذي أدى إلى توقف الخدمة.

انبعاث شرارات كهربائية ودخان

وأضافت الإذاعة، أن بعض شهود العيان أكدوا رؤية انبعاث شرارات كهربائية ودخان، وأدى هذا إلى وجود حريق بسيط وهرعت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء في تونس مع التأكيد على أن الوضع الأمني مستقر في تونس، وأجهزة الأمن تواصل المحافظة على الأمن العام.