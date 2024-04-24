شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد أمريكا: سنبني قوة عسكرية هائلة

قالت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بأن بلادها ستواصل بناء قوة عسكرية هائلة من أجل حماية سيادتها والسلام الإقليمي، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأشارت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، إلى أن المناورات العسكرية في محيطها بلادها هذا العام، سواء تدريبات بالذخيرة الحية مع كوريا الجنوبية «التي وصفتها بالعصابة والألعوبة» في يد الولايات المتحدة، تدفع البيئة الأمنية الإقليمية إلى اضطراب خطير.

كوريا الشمالية ستواصل بناء قوة عسكرية هائلة من أجل حماية سيادتها

وأكدت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، إن بلادها ستواصل بناء قوة عسكرية هائلة من أجل حماية سيادتها وأمنها وسلامها الإقليميين.

وكان الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبي، نظما مناورات أوسع نطاقا، خلال الأشهر الماضية بموجب تعهدات برفع مستوى الاستعداد العسكري في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية العسكرية، فيما أفاد الجيش الكوري الجنوبي بأن نحو 100 طائرة عسكرية أجرت تدريبات جوية لمدة أسبوعين هذا الشهر وفقا لـ«سكاي نيوز».

كوريا الشمالية تحذر من استهدافها نوويا

وتزعم كوريا الشمالية في تصريحاتها بأن المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية تعد استعدادا لحرب نووية ضدها، أما واشنطن وكوريا الجنوية فتقولان إن المناورات دفاعية الطابع، وتجري بانتظام للحفاظ على الجاهزية العسكرية.