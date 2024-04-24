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دراما المتحدة

تعديل مواعيد ضخ المياه في 13 منطقة بمحافظة البحر الأحمر

كتب:

سلامة عامر
09:16 ص | الأربعاء 24 أبريل 2024
خط مياه- أرشيفية

خط مياه- أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، تعديل مواعيد ضخ المياه في 13 منطقة بالغردقة، نتيجة كسر بخط مياه الكريمات، وجاءت مواعيد ضخ المياه كالتالي:

المناطق المقرر تعديل ضخ المياه بها

- حفر الباطن والكوثر والهضبة وطريق فلفلة: الأربعاء 24 أبريل 2024.

- المدارس وأبو العباس وشيري والتدريب وستارفيش والهلال: الخميس 25 أبريل 2024.

- الإنتر ومجاويش وطريق القرى: الجمعىة 26 أبريل 2024.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.