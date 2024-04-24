تعديل مواعيد ضخ المياه في 13 منطقة بمحافظة البحر الأحمر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، تعديل مواعيد ضخ المياه في 13 منطقة بالغردقة، نتيجة كسر بخط مياه الكريمات، وجاءت مواعيد ضخ المياه كالتالي:

المناطق المقرر تعديل ضخ المياه بها

- حفر الباطن والكوثر والهضبة وطريق فلفلة: الأربعاء 24 أبريل 2024.

- المدارس وأبو العباس وشيري والتدريب وستارفيش والهلال: الخميس 25 أبريل 2024.

- الإنتر ومجاويش وطريق القرى: الجمعىة 26 أبريل 2024.