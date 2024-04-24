تعديل مواعيد ضخ المياه في 13 منطقة بمحافظة البحر الأحمر
كتب:
سلامة عامر
09:16 ص | الأربعاء 24 أبريل 2024
خط مياه- أرشيفية
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، تعديل مواعيد ضخ المياه في 13 منطقة بالغردقة، نتيجة كسر بخط مياه الكريمات، وجاءت مواعيد ضخ المياه كالتالي:
المناطق المقرر تعديل ضخ المياه بها
- حفر الباطن والكوثر والهضبة وطريق فلفلة: الأربعاء 24 أبريل 2024.
- المدارس وأبو العباس وشيري والتدريب وستارفيش والهلال: الخميس 25 أبريل 2024.
- الإنتر ومجاويش وطريق القرى: الجمعىة 26 أبريل 2024.