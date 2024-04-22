قطع مياه الشرب 10 ساعات عن مدينة سيدي غازي بكفر الشيخ غدا.. ما السبب؟

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، قطع مياه الشرب عن مدينة سيدي غازي، غدًا الثلاثاء، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة من مساء نفس اليوم، ولمدة 10 ساعات.

قطع مياه الشرب لمدة 10 ساعات في كفر الشيخ

وذكرت، في بيان، أنّ المناطق التي ستتأثر بقطع مياه الشرب هي مدينة سيدي غازي، وذلك لإحلال وتجديد لوحة الكهرباء الخاصة بتشغيل جميع الوحدات بمحطة مياه سيدي غازي، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها عقب انتهاء الأعمال.

تدبير سيارات مياه شرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والذي يعمل على مدار 24 ساعة.