«مياه الشرب»: تحديث المخطط العام حتى 2052 ليواكب الاحتياجات المستقبلية

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية المخطط العام الذي أعدته الشركة القابضة، والذي يُعد قاعدة بيانات متكاملة لتبادل البيانات مع جميع الجهات القائمة على تخطيط وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان، إلى أنه يتم تحديث المخطط العام حتى 2052 ليواكب الاحتياجات المستقبلية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

تخطيط المشروعات

وأوضح أنه يتم تبادل البيانات مع كافة الجهات القائمة على تخطيط وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

وتابع: بالإضافة إلى التحديث المستمر لخرائط الـGIS والأطالس المختلفة، وإعداد البنية المعلوماتية لمبادرة حياة كريمة، والدراسات الهيدروليكية لتحديد أولويات الإحلال والتجديد وتنفيذ الخطط الاستثمارية.