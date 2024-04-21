قطع مياه الشرب 7 ساعات عن مدينة كفر الشيخ غدا.. اعرف السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، قطع مياه الشرب عن مدينة كفر الشيخ، غداً الاثنين، من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة من صباح يوم الثلاثاء، ولمدة 7 ساعات.

قطع مياه الشرب لمدة 7 ساعات في كفر الشيخ

وذكرت الشركة، في بيان، أنّ المناطق التي ستتأثر بقطع مياه الشرب هي مدينة كفر الشيخ، وذلك لإجراء أعمال صيانة داخل محطة مياه الشرب الرئيسية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها عقب انتهاء الأعمال.

تدبير سيارات مياه شرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والذي يعمل على مدار 24 ساعة.