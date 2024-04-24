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«القاهرة الإخبارية»: دولة جامايكا تعلن اعترافها رسميا بفلسطين

كتب:

منتصر سليمان
09:32 ص | الأربعاء 24 أبريل 2024
علم فلسطين

علم فلسطين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نبأ عاجل، يفيد أن جامايكا تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

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