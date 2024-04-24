«القاهرة الإخبارية»: دولة جامايكا تعلن اعترافها رسميا بفلسطين كتب: منتصر سليمان 09:32 ص | الأربعاء 24 أبريل 2024 علم فلسطين أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نبأ عاجل، يفيد أن جامايكا تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وزير خارجية أيرلندا: ندعم حيازة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وزير خارجية أيرلندا: ندعم حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا متلفزة مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: طالبنا بوقف تصدير السلاح لإسرائيل السفير المصري في رام الله يهنئ محمد مصطفى بتولي منصب رئاسة وزراء فلسطين جامايكا فلسطين غزة قطاع غزة بقلم منتصر سليمان