وزير خارجية أيرلندا: ندعم حيازة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

قال مايكل مارتن، وزير خارجية أيرلندا، إن الاعتراف بفلسطين يتطلب اتخاذ سلسلة من الإجراءات، أولها اتفاق دول الأعضاء، مؤكدا أن دولته أول من تصوت لفلسطين.

خطة سلام لحل الدولتين

وأضاف وزير الخارجية الأيرلندي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، أنه خلال مناقشته مع الأخير، أكد دعمه الكبير لفلسطين، وحيازته على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، موضحا أنه يرغب العيش بسلام مع الجيران الإسرائيليين، مؤكدا أن ذلك يتحقق وفقا لحل الدولتين، والاعتراف يكون وفقا لخطة سلام.