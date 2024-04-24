العبادات المستحبة في النصف من شوال.. دعاء وصلاة وصيام

يحل اليوم النصف من شوال والذي يعد من الأيام المستحبة لدى الكثيرين لأداء الصلوات والطاعات، ومن الأعمال التي يحرص عليها المسلمون فيه؛ الصلاة والصوم والدعاء، ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال، كان كصيام الدهر».

يعتبر الصيام في رمضان ومتابعته بستة أيام من شوال من أفضل العبادات لأنه يُضاعف الأجر ويزيد من الثواب، ومن العبادات المستحبة في النصف من شوال الاستغفار الذي يُسهم في تطهير النفس ورفع الدرجات لتحقيق القرب من الله وزيادة الثواب والبركة في الحياة الدنيوية والآخرة.

نية الصيام في شوال

ويتضمن شهر شوال 6 أيام وهي الست البيض ولها فضل كبير؛ إذ أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أن الأصل في قضاء الصيام الواجب قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، والأصل أنَّه يشترط في قضاء الواجب أو النذر أو الكفارة الجزم بالنية وتعيينها وتبييتها، بأن ينوي قبل الفجر أنَّه صائم غدًا عن رمضان أو عن الكفارة أو قضاءً، ولا يشترط تعيين السَّنَةِ في نيةِ صوم القضاء، بل تكفي نية صوم الواجب، فإذا عيَّن السَّنَةَ وأخطأ في الوقت لم يضر؛ لأنَّه لا يشترط أن ينوي قضاء سَنَة كذا، أو يوم كذا الفائت، بل يكفيه نية القضاء.

أدعية مستحبة في النصف من شوال

ومن الأعمال المستحبة في شهر شوال الأدعية ومنها : اللهم إني أسألك باسمك الودود أن تنزل الود والمحبة في قلبي وتسخر لي من عبادك الصالحين.. ربي لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين.

اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي.

اللهم ثبتنا على ما كنا عليه من بر وطاعة وإحسان في أيام رمضان، وثبت قلوبنا على الحق في أمرك، والدعوة إليك والصبر فيك، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي.

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.