ما هي فضائل شهر شوال؟.. «الأزهر للفتوى» يوضح

يُعدّ شهر شوال، الذي يأتي بعد رمضان المبارك، من مواسم الخير، كما أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى، في معرض حديثه عن فضائل شهر شوال، لِمَا فيه من صيام وطاعة لله- عز وجل.

فضائل شهر شوال

وعن فضائل شهر شوال، أوضح «الأزهر» أنه فيه صيام الست البيض، إذ حثَّ النبي ﷺ على صيام ستّ شوال، وبيَّن عظيم فضلها، وأن الصائم لها يستكمل بها صوم الدهر؛ فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».

وتحصيل الأجر والثواب من فضائل شهر شوال، التي يتخللها أيام الصيام، إذ يقوم المسلم بعمل الصالحات من الأعمال والاجتهاد ليرضي الله، وكذلك دليل على شُكر الصّائم لربّه تعالى على توفيقه لصيام رمضان، وزيادة الحسنات والإكثار من الطاعات.

وقال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فيما يخص فضائل شهر شوال، إنه من موسم الخير، وفيه تنصلح أحوالنا وأخلاقنا وتظهر السماحة مرة أخرى بيننا، والإثار والكرم والرضا واستشعار العبودية في العطاء.

أدعية صيام شهر شوال

وحول دعاء شهر شوال، فيمكن ترديد مجموعة من الأدعية المأثورة، على سبيل المثال:

«اللهم ارزقني ثواب صيامها وقيامها صبرًا واحتسابًا، وارزقني فيها الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيها من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيها».

«رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين».

«اللهم لك أسلَمتُ، وبك آمَنتُ، وعليك توكَّلتُ، وإليك أنَبتُ، وبك خاصَمتُ، وإليك حاكَمتُ، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ».