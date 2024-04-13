دعاء جلب الرزق في فجر رابع أيام عيد الفطر.. ردده الآن

يعد الدعاء من العبادات المستحبة، والتي أمر الله بها عباده لمناجاته في جميع الأوقات خاصة في جوف الليل، ولا شكَّ أنَّ كلّ شخصٍ منا يدعو الله أن يرزقه سواء الرزق المادي: كالمال والزوج والولد، أو رزق معنوي كراحة البال والسكينة، فمن كانَ له حاجةً، يتوجه إلى الله بالدعاء كي يرزقه ما يتمنى.

دعاء رابع أيام عيد الفطر لجلب الرزق

وقد وردت بعض الأدعية المأثورة، التي تتناول موضوع الرزق وطلبه وتتعوذ من الفقر والحاجة، التي يمكن ترديدها بالتزامن مع رابع أيام عيد الفطر، وفي الآتي ذكرها:

«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال».

«اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر، وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب».

«اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك»

«اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك»

«اللهم ارزقنا رزقا حلالاً طيباً مباركاً فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين».

«اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه».

«اللهم ارزقني علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني».