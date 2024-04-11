أدعية شهر شوال المستحبة.. رددها مع صيام الأيام البيض

شهر شوال من الأشهر الهجرية، وهو الشهر العاشر في التقويم الإسلامي، ويأتي بعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، ويعتبر شهرًا مباركًا للمسلمين، ويفضل أن نردد فيه أدعية شهر شوال.

يتميز شهر شوال، بالعديد من الفضائل، منها صيام ستة أيام في شوال، والذي يعد مستحبًا، وله فضل عظيم في رفع الدرجات الروحية ومحو الذنوب، وهو شهر مبارك للزواج.

مكانة شهر شوال

يأتي شهر شوال بعد رمضان، ليكون فترة لاستمرار العبادات والطاعات، وتقام فيه مظاهر الفرح والاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وشهر شوال يأتي بعدة فضائل دينية واجتماعية، تعزز الروحانية وتجلب السعادة والبركة للمسلمين.

فضل صيام الست من شوال

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه ورد في السنة المشرفة الحثّ على صيام ستة أيام من شوال، عقب إتمام صوم رمضان، وأنَّ ذلك يعادل في الثواب صيام سنة كاملة؛ فروى الإمام مسلم في صحيحه، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر».

وأوضحت «الإفتاء» أنَّ الحسنة بعشر أمثالها؛ روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا»، وعليه: فصيام شهر رمضان يعدل صيام عشرة أشهر، وصيام الستة أيام من شوال يعدل ستين يومًا قدر شهرين، فيكون المجموع اثني عشر شهرًا تمام السنة.

أدعية شهر شوال

ومن الأدعية المستحبة في شهر شوال، ما وردت عن العديد من القراء والأئمة، وتردد في الصلوات الجهرية ومنها: «اللهم في شوال يا رب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء، وادفع عنا كل هم وغم و بلاء اللهم اجعله شهر خير لنا ولكم، يا أكرم من كل كريم ويا أعز من كل عزيز أغثني يا غياث المستغيثين بفضلك وجودك وكرمك ومد عمرنا وهب لنا من لدنك عمرا بالعافية، يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء».

- «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، اللهم ربنا لك الحمد أن بلغتنا رمضان وأعنتنا علي صيامه وقيامه، اللهم تقبله منا، واجعلنا بعده خيرًا مما كنا فيه يا رب العالمين، اللهم تقبل منا صالح الأعمال خالصة لوجهك الكريم».

- «اللَّهُم لَكَ أسْلَمْتُ وبِكَ آمنْتُ، وعليكَ توَكَّلْتُ، وإلَيكَ أنَبْتُ، وبِكَ خاصَمْتُ دعاء للميت في شهر شوال اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي».

- «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير».