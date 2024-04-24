وكيل «خطة النواب»: 90 مليار جنيه لدعم الخبز في موازنة 2024/ 2025

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم، 4 اجتماعات، عن موازنة العام المالي الجديد، إذ يناقش الاجتماع الأول الخطة الزمنية للمشروع، أما الثاني والثالث يناقش الموازنة العامة لكلا من مصلحة الضرائب العقارية والجمارك.

وتحضر الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، الاجتماع الرابع، لعرض رؤية الحكومة في خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025.

زيادة في المخصصات لبرامج الحماية الاجتماعية

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025 يتضمن زيادة في المخصصات لبرامج الحماية الاجتماعية، والتي تقدر بنحو 635 مليار جنيه، وتشمل برنامج تكافل وكرامة بواقع 40 مليار جنيه، وكذلك تخصيص مبلغ 3 مليار ونصف لتوصيل الغاز إلى المناطق التي لم تدخلها الخدمة.

لجنة الخطة والموازنة

وأشار وكيل لجنة الخطة في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إلى أنه جرى تخصيص 90 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد لدعم رغيف الخبز، وتقدر المخصصات المالية للسلع التموينية بواقع يزيد عن 134 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة للدولة، لافتا إلى تخصيص مبلغ 154 مليارا لدعم الطاقة.

يشار إلى أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال خلال جلسة أمس، بياني الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن مشروع الموازنة العامة للدولة 2024/ 2025، وبيان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى لجنة الخطة والموازنة، وذلك عملا بنص المادة 150 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لمناقشتها، وإعداد تقرير يعرض على المجلس في الجلسات المقبلة.