«الغرف التجارية»: 9.9 مليار دولار صادرات مصر من مواد البناء خلال 5 سنوات

أكد خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مواد البناء وضعت مصر على قمة الدول المنتجة في الشرق الأوسط، إذ بلغت صادرتها خلال 5 سنوات في الفترة من 2019 إلى 2023 ما قيمته 9.9 مليار دولار، بينما بلغت صادراتها في العام الماضي نحو 2.7 مليار دولار، أي تمثل حوالي 6% من صادرات مصر، في حين تربعت على عرش صادرات مصر السلعية خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، وبلغت 1.96 مليار دولار.

وطالب الدجوي في تصريحات صحفية، اليوم، بتذليل العقبات والقضاء على روتين الإجراءات الطويلة التي تتسبب في عزوف الكثير عن الاستمرار في الاستثمار.

أثر تنظيم السوق العقارية على الاستثمار

وأكد أن صناعات مواد البناء سيكون لها دورا كبيرا في تحقيق مستهدفات الرئيس السيسي للتنمية العمرانية، وزيادة الصادرات خلال فترة الولاية الثالثة، مشيرا الى أن مشروعات الدولة دعمت الصناعة على مدار السنوات الماضية لتحافظ على متوسط الاستهلاك المحلي للأسمنت، واهتمامها بالبنية التحتية، وتنظيم السوق العقارية شجع المستثمرين على التوسع.

وأشاد الدجوي بتوقيع شركات مصرية بقطاع مواد البناء عددا من عقود التصدير إلى السعودية على هامش فعاليات أحد المعارض الدولية، موضحا أن السوق السعودية أحد اهم الأسواق للصادرات المصرية لقطاعات المجلس، إذ احتل المركز الخامس عالميا، والثالث عربيا، ضمن قائمة الأسواق المصدر لها بقيمة 551.789 مليون دولار عام 2023.

ميزة تنافسية في صناعات مواد البناء

وأكد أن مصر لديها ميزة تنافسية في صناعات مواد البناء؛ ومن ثم يتعين العمل على دعمها، وزيادة الطاقة الإنتاجية بها، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى بشكل عام إلى وصول الصادرات إلى 145 مليار دولار، خلال الـ6 سنوات المقبلة.

وأشار إلى أن صناعة مواد البناء والتشييد في مصر تحتاج إلى استحداث التكنولوجيا الذكية في البناء المستدام، مؤكدا أنه في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء لا بد وأن يكون هناك حلول ذكية بديلة للنهوض بقطاع العمران والتشييد والبناء والمقاولات في مصر.

مواد البناء من الأسواق الواعدة

وتابع: «الابتكار والتطوير في قطاع مواد البناء سيعيد بالنفع على السوق العقارية، خاصة وأنه أصبح من الأسواق الواعدة في الوقت الحالي في المشروعات العقارية على مستوى الشرق الأوسط، وأصبح جاذبا لعدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب».