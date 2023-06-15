ضبط 6 أشخاص في مشاجرة على تشوين مواد بناء بسوهاج

نشبت مشاجرة بين 6 أشخاص بينهم أشقاء وأبناء عمومة، لخلاف حول تشوين مواد بناء بأرض ملك أحدهما، وأصيب في المشاجرة 3 أشخاص.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بتلقي إخطارًا بوجود مشاجرة ومصابين في الكوامل قبلي، بدائرة مركز المنشأة.

الانتقال إلى موقع الحادث

وانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وتبين أنّها بين «أحمد.م.ا» 30 عامًا، مصابًا برش خرطوش في البطن والصدر، وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، ونقل إلى مستشفى سوهاج الجامعي و«أبوالعلم.ق.ف» 45 عامًا، سائق، و«محمود.ق.ف» 50 عامًا، سائق، وجميعم أبناء عمومة الأول، وطرف ثانٍ «علي.ع.ع» 32 عامًا، عامل، وشقيقه «علاء.ع.ع» 35 عامًا، سائق مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس ونزيف بالمخ وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وتم نقله لمستشفي سوهاج العام و عمهما «حسن ع ع ح» سن 55 عاما سائق مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس، واشتباه ما بعد الأرتجاج وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، ونقل إلى مستشفى سوهاج التعليمي.

تحرير محضر بالواقعة

والطرفان يقيمان بذات الناحية وقد تم ضبط طرفين المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية خرطوش وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما على الآخر بالضرب، واتهم الأول من الطرف الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته بسبب قيام الأول من الطرف الثاني بتشوين بعض مواد البناء بقطعة أرض ملك الأول من الطرف الأول كائنة بمدينة سوهاج الجديدة، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.