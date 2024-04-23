انخفاض كبير في أسعار مواد البناء.. اعرف الحديد والأسمنت بكام

تشهد أسعار مواد البناء، انخفاضا كبيرا خلال الفترة الحالية، مع الجهود التي تقوم بها الدولة لخفض الأسعار لمختلف الأسواق والسلع، إذ وجهت الدولة بمجموعة من الإجراءات والمبادرات، التي كان لها دور كبير في خفض أسعار السلع، لتتراجع أسعار مواد البناء بشكل ملحوظ، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة المقبلة.

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت

وترصد الوطن، خلال السطور التالية، أسعار الحديد والأسمنت، بعد انخفاضها بشكل كبير على مدار الأيام الماضية:

أسعار الحديد الاستثماري

سجلت أسعار الحديد الاستثماري، تراجعا بنحو 338.46 جنيه، بعد أن بلغ سعر الطن اليوم 41 ألفًا و534 جنيهًا، مقارنة مع أسعار أمس التي كانت عند 41 ألفًا و872 جنيهًا.

فيما تراجع سعر طن الحديد الاستثماري بنحو 3002.27 جنيه، مقارنة مع أسعار الأسبوع الماضي التي كانت عند 44 ألفًا و563 جنيهًا.

أسعار حديد عز

سجلت أسعار حديد عز، تراجعا بنحو 639.23 جنيه، بعد أن بلغ 42 ألفًا و543 جنيهًا اليوم الثلاثاء، مقارنة مع أسعار أمس التي كانت 43 ألفًا و182 جنيهًا.

فيما تراجع سعر طن حديد عز بنحو 3241.62 جنيه مقارنة مع أسعار الأسبوع الماضي التي كانت عند 45 ألفًا و785 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الرمادي

سجلت أسعار الأسمنت الرمادي، تراجعا بنحو 9 جنيهًات، بعد أن بلغت 2216.74 جنيه اليوم الثلاثاء، مقارنة مع أسعار أمس التي كانت عند 2225.74 جنيه.

فيما تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي بنحو 73.35 جنيه، مقارنة مع أسعار الأسبوع الماضي التي كانت عند 2290.09 جنيه.