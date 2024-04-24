كاتب صحفي: سيناء تشهد قفزات تنموية عملاقة من 2014 حتى اليوم

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إنّ أرض سيناء تشهد انجاز غير مسبوقا إداريا وسياسيا ودبلوماسيا، موضحا أنّ سيناء تشهد منذ عام 2014 حتى الآن إنجازا على المستويات كافة

وأضاف رفعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، أنّ الإنجاز نشاهده من بداية الأنفاق التي تربط سيناء بالوادي بشكل مميز جدا، موضحا أنّ كلمة العبور إلى سيناء انتهت ولم تعد لفظا منطقيا، لأنها أصبحت سبيكة واحدة بين سيناء ومصر بسبب هذه الأنفاق.

تحسين البنية التحتية والارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ سيناء تشهد تحسين في البنية التحتية، حيث جرى الارتقاء بالكثير من الخدمات التعليمية والصحية، كما جرى إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة، والذي يضم 118 وحدة موجهة للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج، ومجمع الرخام بمنطقة الجفجافة بوسط سيناء.