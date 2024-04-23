نائب رئيس «المؤتمر»: ذكرى تحرير سيناء شاهد قوي على عظمة جيش وشعب مصر

في ذكرى تحرير سيناء المجيدة، التي توافق الخامس والعشرين من أبريل من كل عام، يزداد شعور كل مصري بالفخر والعزة، مستحضرًا بطولات جيشه الباسل وصموده الأسطوري في استعادة أرضه الغالية من براثن الاحتلال الإسرائيلي.

تحرير الأرض وبناء المستقبل

وأكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن ذكرى تحرير سيناء تظل محفورة في وجدان كل مصري، وقواتنا المسلحة ستظل مدرسة في هزيمة اليأس وقهر المستحيل، ومصدر فخر واعتزاز للأمة المصرية.

سيناء أرض النماء والخير

وأشار «فرحات» في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن النظرة الاستراتيجية لسيناء تغيرت جذريًا بعد تحريرها لتصبح أرضًا للتنمية الشاملة تجمع كل مكونات التقدم، وعبورًا جديدًا لمستقبل مصر الواعد؛ إذ شهدت سيناء خلال السنوات الأخيرة نهضة شاملة في مختلف المجالات من خلال مشروعات تنموية وبنية تحتية ضخمة شملت قطاعات السياحة والزراعة والصناعة، ما أدى إلى تحسين جودة حياة السكان وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الأمن والاستقرار في سيناء من خلال تكثيف الجهود الأمنية ومكافحة الإرهاب، ما أدى إلى تحقيق الأمن في المنطقة وجعلها مكانًا آمنًا للعيش والاستثمار.

سيناء في عهد الرئيس السيسي

وألقي فرحات الضوء على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الكبير بسيناء، حيث شهدت منذ توليه الحكم تنمية شاملة غير مسبوقة، من خلال خطة إنشاء خدمات متكاملة، وحرص الدولة على استغلال كافة الموارد المتاحة في سيناء ووضعها في مصاف المناطق الجاذبة للاستثمار.

نموذج فريد للتعمير

وأشار إلى نجاح الدولة المصرية في استعادة سيناء من براثن الإرهاب خلال 10 سنوات من خلال حرب ضارية للقضاء عليه، وإعادة تعميرها من جديد، وخصصت الدولة ميزانية ضخمة لإعادة الإعمار، ونجحت بالفعل في عودة سيناء بثوب جديد، كنموذج حقيقي يكشف عن إرادة الوطن في التعمير بعد حرب دامية.

مسؤولية مشتركة

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر على ذكاء القيادة السياسية في تحويل سيناء لمنطقة جذب سكاني من خلال البناء والتنمية والتعمير للتصدي لأية مطامع، مشددا على أن ذلك يلقي مسؤولية أكبر على كل مواطن مصري لحفظ البلاد آمنة ولتبقى أرض الفيروز درع مصر الشرقي الذي أهداه الله لمصر.

وأوضح أن ذكرى تحرير سيناء هي رمز للصمود والإرادة المصرية، وشاهد على عظمة شعبها وجيشه، وتُمثل بوصلة نحو مستقبل واعد تسوده التنمية والرخاء.