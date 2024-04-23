مع اقتراب عيد تحرير سيناء.. أماكن لا تفوتك زيارتها في أرض الفيروز

ساعات قليلة وتحل ذكرى تحرير سيناء، ففي 25 أبريل من كل عام، يحتفل الشعب المصري باسترداد أرض الفيروز، والذي أصبح عطلة رسمية للاحتفال بهذا الحدث، وبمناسبة ذكرى تحرير سيناء، هناك العديد من الأماكن التي تؤكد أن أرض سيناء كانت ولا تزال مهدا للحضارات، ويجب أن لا تفوتك زيارتها في حالة تواجدك في أرض الفيروز، فما أبرز هذه الأماكن؟

قلعة صلاح الدين بطابا

تقع قلعة صلاح الدين الأيوبي في وسط المياه على جزيرة فرعون بمدينة طابا، يمكنك الذهاب لها في رحلة على يخت والاستمتاع بأجواء الطبيعة التي تحيطها، وتعد هذه القلعة أهم المعالم السياحية في طابا، تتميز بموقعها الإستراتيجي الذي يطل على أربعة دول وهم مصر وفلسطين والسعودية والأردن.

النواميس

تعتبر النواميس من أهم المزارت التي يرجح زيارتها حال التواجد في سيناء، ووفقًا لما أكدته مرشة السياحة د.رودي وحيد، تتواجد النواميس بالقرب من منطقة نويبع، ويعتقد أنها بنيت قبل 3 آلاف سنة قبل الميلاد.

جبل سانت كاترين

أعلى قمة جبلية في مصر، يمكنك تصلق الجبل ورؤية شروق شمس ثم الذهاب لزيارة دير سانت كاترين، الذي يأتي له السياح من كل بقاع الأرض، كما يتواجد داخل الدير شجرة «العليقة»، التي ناجى عندها نبي الله موسى، والتي لا يتواجد مثلها في العالم.