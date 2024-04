تكريم المخرجة جين كامبيون بالجائزة الفخرية من مهرجان لوكارنو السينمائي

وقع اختيار مهرجان لوكارنو السينمائي على المخرجة الحاصلة على جائزة أوسكار جين كامبيون لتكريمها بجائزة «Pardo d’onore Manor» الفخرية، وذلك ضمن فعاليات نسخته الـ77 المقامة في الفترة من 7 إلى 17 أغسطس المقبل، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

سيحتفل المهرجان السويسري البارز المخصص للسينما المستقلة، بالمخرجة والمؤلفة جين كامبيون يوم 16 أغسطس خلال حفل يقام في ساحة «بياتزا جراندي» التي تتسع لـ 8000 مقعد، في اليوم التالي، ستجري كامبيون محادثة على خشبة المسرح للحديث عن مشوارها ومسيرتها المهنية، وقد تم اختيار فيلمي «An Angel at My Table» و«The Piano» لعرضهما ضمن برنامج تكريمها في المهرجان.

مهرجان لوكارنو عن المخرجة جين كامبيون: سيرتها الذاتية سلسلة من الإنجازات

وأشار المهرجان في بيان له إلى أن «السيرة الذاتية لجين كامبيون هي سلسلة متتالية من الإنجازات الرائعة»، مستشهدا بحقائق مفادها أن كامبيون هي أول امرأة تفوز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان عن فيلم «The Piano»، أول امرأة يتم ترشيحها مرتين في فئة أفضل مخرج في حفل توزيع جوائز الأوسكار، فازت بواحدة منهم عن فيلم «The Power of the Dog» عام 2021، وأول مخرجة سينمائيو من نيوزيلندا يتنافس في مهرجان البندقية السينمائي ويفوز بجائزة الأسد الفضي في البندقية لأفضل مخرج، عن فيلم «Power of the Dog».

صرحت المديرة الفنية لوكارنو جيونا أ. نازارو أيضًا أنَّ «كامبيون حافظت على تعقيد حقيقي في ممارستها الفنية، ولديها الحرية في نسج حوار مع الجماهير ومع صناعة السينما التي تعمل فيها دون المساومة على رؤيتها وطموحاتها الفنية».