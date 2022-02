«جين كامبيون تدخل التاريخ».. أول مخرجة تترشح لـ «الأوسكار» مرتين

دخلت المخرجة جين كامبيون تاريخ جوائز الأوسكار، باعتبارها أول سيدة تترشح لجائزة أفضل إخراج مرتين، وجاء ذلك بعد الإعلان عن ترشيحات النسخة الـ 94 من جوائز الأوسكار المقرر إقامتها، مارس المقبل، وحظت «كامبيون» بترشيح لجائزة أفضل إخراج عن فيلمها «The Power of the Dog»، من إنتاج شبكة «نتفليكس»، الذي ترشح أيضا لـ 12 جائزة أوسكار.

وحصلت المخرجة النيوزلندية على جائزة الإخراج عن الفيلم من مهرجان فينيسا السينمائي، العام الماضي، وهو كان الترشيح الثاني لها بعد ترشيحها الأول عام 1994 عن فيلم «The Piano» ولكنها لم تحصل على الجائزة في فئة الإخراج، ولكن حصلت عنها في فئة أفضل سيناريو أصلي عن الفيلم في نفس العام.

تم ترشيح كامبيون في فئة الإخراج لجائزة الأوسكار لعام 2022، أمام ستيفن سبيلبرج عن فيلم «West Side Story»، كينيث براناج عن فيلم «Belfast»، بول توماس أندرسون عن فيلم «Licorice Pizza »، الياباني ريوسوكي هاماجوتشي عن فيلم «Drive My Car».

جين كامبيون: أمر محزن ورائع

عن ترشيحها للمرة الثانية لجائزة أوسكار أفضل مخرجة، قالت جين كامبيون: «إنه أمر محزن، ولكن من الرائع أيضا أن تقوم النساء بلكم هذا السقف الزجاجي بعيدا عن الطريق» ، مضيفة: «لقد عملت في هذه الصناعة لفترة طويلة الآن، وهي مختلفة جدا اليوم عما كانت عليه عندما بدأت لأول مرة، لقد أيقظت النساء الشجاعات من حركة (MeToo) - التي بدأت بكشف النقاب عن الانتهاكات المنهجية داخل الصناعة - الجميع وألزموا الناس، رجالا ونساءً، بالرغبة في المساواة. نحن لم نصل إلى هناك بعد، ولكن، أود أن أقول إنها نهاية الفصل العنصري الصناعة عندما يتعلق الأمر بالجنس»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

7 مخرجات فقط ترشحن لجائزة أوسكار أفضل إخراج

تم ترشيح 7 سيدات فقط لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل مخرج: لينا ويرتمولر عن فيلم «Seven Beauties»، جين كامبيون عن فيلمي «The Piano» و«The Power of the Dog»، صوفيا كوبولا عن فيلم «Lost in Translation»، كاثرين بيجلو عن فيلم «The Hurt Locker»، جريتا جيرويج عن فيلم «Lady Bird»، كلوي تشاو عن «Nomadland»، إيميرالد فينيل عن فيلم «Promising Young Woman»، ولكن لم يحصل على الجائزة سوى كاثرين بيجلو ومن بعدها كلوي تشاو في العام الماضي.