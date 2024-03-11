نجوم هوليوود يدعمون فلسطين على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز أوسكار

بدأ نجوم هوليوود التوافد على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز أوسكار 2024 المقام الليلة على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، وحرص عدد كبير من النجوم على التعبير عن دعمهم للجانب الفلسطيني إذ ارتدت المغنية بيلي إيليش ورامي يوسف وغيرهم من المشاهير دبابيس حمراء من أجل دعم وقف إطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينين.

حفل توزيع جوائز أوسكار 2024

وقال الفنان رامي يوسف خلال لقاء مع مجلة «فارايتي» على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز أوسكار 2024، «إننا ندعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة»، متابعا: «نحن ندعو إلى السلام والعدالة الدائمة لشعب فلسطين، إنها رسالة عالمية مفادها: دعونا نتوقف عن قتل الأطفال. دعونا لا نكون جزءاً من المزيد من الحروب».

«فنانون مع وقف إطلاق النار» يطالبون نجوم هوليوود بدعم القضية الفلسطينية

وكانت طالبت مجموعة «فنانون مع وقف إطلاق النار» من حضور الحفل ارتداء دبوس أحمر من أجل المطالبة وقف إطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين في غزة.